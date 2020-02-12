ЦРУ и немецкая разведка 50 лет имели доступ к зашифрованным переговорам более 120 стран – расследование

12.02.2020, 21:06, Новости дня

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) и Федеральная разведывательная служба Германии (BND) с 1970-го и как минимум до 2018 года имели доступ к зашифрованном переписке более чем 120 стран мира. Об этом говорится в совместном расследовании американской газеты The Washington Post и немецкой общественной телекомпании ZDF. 

Как отмечается в расследовании, ЦРУ и BND с 1970 года владели швейцарской компанией Crypto AG, которая поставляла шифровальное оборудование 120 государствам мира. Благодаря этому разведки США и Западной Германии имели доступ к секретной информации как союзников, так и противников. В частности, Америка с помощью Crypto перехватила сообщения ливийских чиновников, причастных ко взрыву на берлинской дискотеке «Ла Белль» в 1986 году, и передавала секретные данные аргентинских военных Великобритании во время Фолклендской войны в 1982-м.

При этом главные противники США – СССР и Китай – никогда не пользовались оборудованием швейцарской компании.

В докладе Центра изучения разведки ЦРУ от 2004 года, доступ к которому получили WP и ZDF, говорится, что «спецоперация, сначала известная под кодовым названием «Тезаурус», а затем «Рубикон», входит в число самых смелых в истории ЦРУ». Спецоперация, считают в ЦРУ, помогла Соединенным Штатам победить в холодной войне.

В начале 1990-х годов немецкая разведка вышла из проекта, опасаясь разоблачения. Тогда долю BND в швейцарской компании выкупило ЦРУ и продолжало использовать этот канал получения секретной информации как минимум до 2018 года. Объем секретной информации, получаемой благодаря доступу к шифрам Crypto AG, в разные годы составлял до 40%, отмечается в расследовании.

Спецслужбы США и Германии отказались комментировать скандал.

Как отмечает швейцарский общественный телевещатель SRF, власти Швейцарии в 2019 году приостановили экспортную лицензию компании Crypto, а в январе 2020 года расследованием деятельности компании занялась правительственная комиссия.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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ЦРУ и немецкая разведка 50 лет имели доступ к зашифрованным переговорам более 120 стран – расследование

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