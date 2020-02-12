МРТ и рентген на выявление коронавируса: частные медцентры наживаются на страхе людей

12.02.2020, 21:06, Новости дня

На фоне вспышки коронавируса COVID-19 в частных клиниках столицы началась эпидемия жадности. Сразу в нескольких появилась новая услуга — экспресс-диагностика на наличие смертельной инфекции с помощью рентгена и общего анализа крови. Так называемые базовые процедуры к выявлению вируса никакого отношения не имеют. Недобросовестными медцентрами уже заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба.

Для одних коронавирус — беда и эпидемия, для других — шанс неплохо заработать.

— У вас на сайте нашел: проверка на коронавирус.

— Есть у нас такая возможность.

— А каким образом это делается, подскажите?

— Посевы, у вас берутся мазочки из горлышка, из носика. 2 тысячи рублей будет стоить сам анализ, плюс забор будет 250 рублей.

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский считает, что данная процедура — это элементарный бакпосев, который не имеет никакого отношения к коронавирусу.

Частная медицина, что называется, кует железо, не отходя от кассы.

"Единственным достоверным на настоящий момент методом диагностики коронавируса является ПЦР-диагностика. Таким образом, размещенные на сайтах медицинских организаций предложения о прохождении компьютерной томографии, рентгена являются, с медицинской точки зрения, необоснованными и вводят граждан в заблуждение", — прокомментировал ситуацию начальник отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Георгий Соколов.

Росздравнадзор совместно с ФАС выявили десятки липовых объявлений о выявлении и даже лечении коронавируса. Цена доходит до десятков тысяч рублей. С помощью рентгена легких якобы можно определить наличие или отсутствие страшной болезни. Всего за десять минут врач выдаст вам заключение, и вы можете спать спокойно.

"Я могу сказать, что эти учреждения просто спекулируют на страхе людей перед коронавирусом. Они обманывают людей и получают незаконное конкурентное преимущество", — рассказал Андрей Цариковский.

Правда, сами горе-врачи считают иначе. Вот беседа с врачом Владимиром Голубчиковым:

— Есть специфическая проверка на коронавирус?

— Насколько я знаю, есть какие-то маркеры, но они используются в специализированных лабораториях.

—То есть, получается, что это надувательство, правильно? ФАС заявила, что это незаконно и аморально.

Увы, весь персонал клиники в панике разбежался — от главврача до уборщицы. Пришлось вызывать полицию.

Росздравнадзор напоминает: в Москве и Московской области не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, а, значит, бежать в частную клинику за анализами нет никакого смысла.