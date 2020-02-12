Лица новые, тезисы старые: Киев высказался по Крыму и Донбассу

12.02.2020, 21:06, Новости дня

Сразу несколько неожиданных заявлений, больше напоминающих ультиматумы, прозвучали сегодня из Киева. Так, глава фракции президентской партии "Слуга народа" предложил возобновить подачу воды в Крым в обмен на уступки по Донбассу. А новый глава офиса Зеленского придумал новые условия для проведения выборов на юго-востоке Украины.

Сценарий встречи в Минске всегда примерно один и тот же, но эта рутина служит и своего рода маскировкой. Вот машина с дипломатическими номерами, возможно, одной из делегаций, но нет ни государственных флагов, ни других опознавательных знаков.

Раньше переговорщики заходили с парадного крыльца, теперь через черный вход или подземный паркинг и отличить их от туристов практически невозможно.

Журналисты российские, белорусские, украинские прилетают из Киева каждые две недели. Комнаты для переговоров этажом выше, но у лифта охрана и пресса в фойе пытается вычислить переговорщиков.

Вот регистрируется у отельной стойки в штатском генерал-майор СБУ Геннадий Кузнецов. Он теперь обсуждает в Гуманитарной подгруппе обмен пленными. До этих кадров едва ли не единственное интервью на камеру — на турнире по дзюдо в годовщину начала АТО на Донбассе.

"Мы бы хотели, чтобы все эти ребята, которые выбирают спортивную карьеру, помнили, что главная цель — это защита Отечества", — сообщил он.

О Донбассе сегодня говорили и в Киеве. Лица новые, тезисы старые. Вот новый глава президентского офиса Андрей Ермак на первом же брифинге с ног на голову переворачивает Минские договоренности.

"Я еще раз хочу повторить, что в соответствии с украинским законодательством невозможно проводить выборы, если на территории есть какие-то иностранные военные группировки. Это записано в украинском законодательстве. А выборы мы планируем провести в 100 процентов с законодательством", — проинформировал общественность Ермак.

А ведь с его назначением даже появлялась надежда на смену если не курса, то как минимум риторики. Юрист, давний соратник Зеленского, всегда за его правым плечом. Ермака даже прозвали теневым министром иностранных дел. Но очевидно, что, выйдя из тени, общую риторику он не поменял. Более того, однопартийцы Зеленского теперь публично допускают еще и шантаж.

"Моя позиция, что если дать воду в Крым, и затем иметь большое имущество на переговорах по Донбассу, то я бы пошел на этот компромисс", — сообщил Давид Арахамия, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины.

Высказался и сам Зеленский: заявил, что выборы в Донбассе возможны уже осенью. У него "почему-то есть такое чувство". Но интуиция украинского президента сработает, только если переписать Минские соглашения.

"Пересматривать Минские соглашения мы не собираемся. Что думает по этому поводу господин Зеленский, наверное, ему надо более взвешенно подходить к ситуации", — считает Владислав Дейнего, полномочный представитель ЛНР в Контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

Это повторяют уже пять лет- сегодня как раз юбилей Минска-2. Но праздновать нечего. Несмотря на мелкие подвижки, по сути, полностью ни один пункт так и не выполнен. Даже по отводу войск информация противоречивая. Украинская сторона заявила, что очередной участок согласован. В республиках утверждают, что о точных координатах пока нет и речи.

В ОБСЕ надеются на дальнейшие переговоры.

"Стороны выражают приверженность дальнейшим переговорам, но для решения конфликта все еще требуются усилия и политическая воля сторон. К сожалению, люди все еще гибнут", — говорит Хайди Грау, специальный представитель ОБСЕ по Украине.

На одном из следующих заседаний Украина пообещала представить некие новые шаги по политическому урегулированию. Назвав это "презентацией". Главное, чтобы не очередным шоу.