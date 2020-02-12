Адвокат рассказал, сколько оставалось жить покончившему с собой экс-начальнику УФСИН

12.02.2020, 21:05, Новости дня

Больному онкологией экс-начальнику управления ФСИН Виктору Свиридову оставалось жить около года, рассказал его адвокат Григорий Иванищев.

«Опухоль была неоперабельной, ему оставалось максимум около года», – сказал Иванищев РИА «Новости».

По его словам, рак четвертой степени входит в перечень болезней, с которыми нельзя заключать под стражу. «Но судья посчитала, что не было достаточно доказательств этого заболевания, хотя вся история болезни была подшита к делу», – сообщил Иванищев.

Адвокат рассказал, что наградной пистолет Свиридов получил, когда работал в еще в милиции. Иванищев отметил, что Свиридов был оперативным сотрудником и получил награду «за мероприятие».

Напомним, в среду бывший начальник управления ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве 10 млн рублей у коллеги.

Суд приговорил обвиняемого к трем годам заключения. При этом и защита, и потерпевшие просили смягчить срок из-за четвертой стадии рака у Свиридова.

В суде объяснили, что в деле Свиридова не было медицинских документов, потому у суда не было препятствий для заключения его под стражу. Во ФСИН сообщили, что Свиридов за время службы в ведомстве не получал наградное оружие.

По факту самоубийства Свиридова возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Эксперт объяснил, как экс-начальнику ФСИН удалось пронести оружие в зал суда. 



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Адвокат рассказал, сколько оставалось жить покончившему с собой экс-начальнику УФСИН

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