УАЗ опубликовал цены на автомобили 2020 года выпуска

12.02.2020, 21:04, Разное

Как известно, УАЗ в январе решил не повышать стоимость своих моделей, однако уже на следующий месяц ценник транспортных средств изменился. Так, внедорожники УАЗ «Хантер», «Патриот» и «Пикап» текущего модельного года стали дороже в среднем на 15 000 рублей, отмечают аналитики по итогам мониторинга отечественного рынка.
Базовая модификация флагманского УАЗ «Патриот» 2020 под названием «Классик Fleet» теперь обойдется россиянам в 835 тысяч рублей, а более мощные «Оптимум» с автоматической коробкой передач, а также «Статус» с идентичной КПП – 1,05 и 1,28 миллиона рублей соответственно. Что касается стандартной комплектации УАЗ «Хантер», то теперь она стоит чуть более 751 тысячи рублей, а вот за самую мощную версию «Экспедиционный» придётся заплатить свыше 1 миллиона рублей.

Самый продаваемый пикап в Российской Федерации в 2019 году – УАЗ «Пикап» в базовой модификации стоит 855 тысяч рублей, а в топовом исполнении – почти 1,24 миллиона рублей.



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УАЗ опубликовал цены на автомобили 2020 года выпуска

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