«Билайн» разработал ТВ-приставку для SmartTV

12.02.2020, 21:04, Разное

Представители «Билайна» продемонстрировали ТВ-приставку BeeBox, платформой которой является AndroidTV. Благодаря этому на устройство можно загружать приложения из сервиса GooglePlay.
С помощью пульта управления приставки можно получить доступ к голосовому управлению. По словам сотрудников пресс-службы оператора, этот способ поможет юзеру воспользоваться основными функциями SmartTV через приставку, даже в случае отсутствия необходимого функционала у его телевизора. Новинка подключается даже к телевизорам с высокой четкостью: поддержка роликов в формате 4К UltraHD вместе с цифровым объемным звучанием присутствуют. На данный момент BeeBox могут приобрести жители Москвы и Санкт-Петербурга примерно за 4 500 рублей не только в салонах оператора, но и интернет-магазине «Билайна».

По информации исполнительного вице-президента компании в сфере развития цифрового и нового бизнеса Джорджа Хелда, к концу 2019 года количество людей, использующих обновленный ОТТ-сервис «Билайн ТВ», составило 1 миллион. Общая месячная аудитория «Билайн ТВ», учитывающая предыдущие версии IPTV-сервиса – почти 2,1 миллиона человек.



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«Билайн» разработал ТВ-приставку для SmartTV

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