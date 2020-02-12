Минобороны РФ показало видео с турецкой военной колонной в Идлибе

12.02.2020, 20:58, Новости дня

Министерство обороны РФ показало видео, снятое с беспилотника, на котором видна турецкая колонна боевой техники, входящая на территорию провинции Идлиб в Сирии.

На записи видна растянувшаяся по дороге колонна, состоящая из более 10 единиц техники. Видео публикует телеканал «Звезда».

Ранее РФ обвинила Турцию в деградации ситуации в Идлибе.

В среду утром сообщалось, что Турция направила в Сирию дополнительные воинские подразделения.



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Минобороны РФ показало видео с турецкой военной колонной в Идлибе

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