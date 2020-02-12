Мнение: Пожизненный Димон

12.02.2020, 20:49, Разное

Депутат Госдумы Крашенинников, верный «едросс», Бывший член СПС, предавший в 2003 году партию, от которой избрался в Госдуму, обрадовал новостью.

Думский комитет по законодательству, который возглавляет Крашенинников, одобрил поправку в Конституцию, согласно которой бывшие президенты России могут стать пожизненными сенаторами.

Крепеж к власти идет по всем точкам – Путин ничего не хочет пропустить, за все желает зацепиться. И, конечно, «тоже президент» — потешный Димон с ним рядом, ухватившись за ремень – куда без него?

Думали, канет Димон в недра совбеза, как какой-нибудь андроид Грызлов или «новый дворянин» Патрушев-старший? Не-е-т … Похоже всплывет, ухватившись за пожизненную поправку и будет в «сенате» заседать вместе со своей уткой, поддувая щеки для важности.

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