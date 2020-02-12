В Бразилии обнаружили останки древних крыс размером с человека

12.02.2020, 20:47, Разное

В Бразилии палеонтологи обнаружили остатки тел древних крыс, которые по своим размерам были сопоставимы с людьми, однако их мозг имел крайне небольшие размеры. Учёные сообщают, что особь обитала в тропических лесах Амазонки порядка 10 миллионов лет назад.

Грызун мог достигать длины 1,5 м при массе до 80 кг. Найденный вид получил название Neoepiblema acreensis. Один из обнаруженных черепов крыс оказался практически целым, тогда как от второго осталась лишь часть. Останки имеют достаточно хорошую сохранность, позволяющую оценить отпечатки луковиц системы обоняния, висков, а также лобных долей.

Крупные габариты древних крыс обеспечили им превосходство и почти полное отсутствие естественных врагов. При этом в Амазонии в указанный период уже существовали крокодилы, которые имели возможность охотиться на животных в пределах болотистой территории.

Ученые использовали характеристики черепа, чтобы провести реконструкцию мозга грызуна путём компьютерной томографии. Как выяснилось, он был весьма небольшим. Во время последующих эволюционных процессов грызуны уменьшились в размерах, однако получили более сложное строение мозга, что оказало им помощь в процессах выживания.