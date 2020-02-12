Актриса Мария Аронова настояла на свадьбе после 20 лет жизни в гражданском браке

12.02.2020, 20:47, Разное

Актриса Мария Аронова настояла на свадебной церемонии после 20 лет жизни в гражданском браке с Евгением Фоминым. О мероприятии, узаконившим отношения пары пояснил их друг Михаил Полицеймако.

Во время общения с журналистами Аронова отметила, что столкнулась с осуждением со стороны своего окружения. Знакомые оказались недовольны тем, что артистка «живет не в браке». В итоге её возлюбленный «любезно согласился» на свадьбу. На кольцах супругов на внутренней стороне написаны имена друг друга в уменьшительной форме обращения. Каких-то конкретных изменений в жизни актрисы после свадьбы не случилось.

Мария Аронова подчеркнула, что семья является для неё главным в жизни. Она призналась в любви к своей профессии, однако отметила её иллюзорность. Аронова считает самым настоящим – отношения в семье, супруга, дочь, внучку, племянников и других родственников, включая сына Фомина от первого брака.