Ураган «Сиара» вынес на побережье Шотландии скелет неизвестного существа

12.02.2020, 20:47, Разное

Ураган «Сиара» вынес на побережье Шотландии скелет неизвестного существа огромного размера. Морские биологи уверены, что это китообразное, но более точной информации о виде пока нет.
Обнаружить необычные останки удалось на пляже в округе Абердиншир. Те, кому удалось найти столь необычный скелет, поспешили сделать фотографию с ним. Именно по ней многие эксперты начали строить догадки, что же это за существо. Некоторые предположили, что ураган выбросил на берег неизвестный науке вид кита, а часть пользователей Сети вовсе сошлись во мнении, что скелет принадлежит чудовищу озера Лох-Несс.

Морские биологи не упустили возможность успокоить общественность. Они отметили, что вряд ли данный скелет относится к виду, неизвестному человеку, и уж тем более к мифическому существу. Доподлинно известно, что останки принадлежат киту. Какой именно вид и что это за особь, неизвестно. Для этого, как отметили эксперты, нужно больше фотографий со всех сторон или же изучить находку лично.



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Ураган «Сиара» вынес на побережье Шотландии скелет неизвестного существа

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