Проект открытия пунктов пропуска в Счастье и Золотом должен быть разработан до следующей встречи в Минске – Олифер

12.02.2020, 20:42, Новости дня

До следующей встречи трехсторонней контактной группы в Минске должна быть разработана дорожная карта открытия контрольных пунктов въезда/выезда в Золотом и Счастье Луганской области. Об этом по итогам заседания группы в Минске 12 февраля сообщила в Facebook пресс-секретарь главы украинской делегации на переговорах, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«К следующему заседанию ТКГ в Минске должен быть разработан проект дорожной карты по открытию КПВВ в Золотом и Счастье», – написала она.

Сьогоднішнє засідання ТКГ в Мінську відбулося в 5 річницю підписання Комплексу заходів з виконання Мінських угод. Ця… Posted by Darka Olifer on Kolmapäev, 12. veebruar 2020

Процесс зеркального отвода вооружений в Золотом завершился 1 ноября 2019 года, он был начат 29 октября. 26 ноября ОБСЕ верифицировала завершение процесса разведения сил и средств в Золотом. 7 ноября Госпогранслужба Украины сообщала, что КПВВ «Золотое» готов к открытию с украинской стороны.

Вопрос об открытии КПВВ в Счастье ставили боевики «ЛНР». Представители Украины выступали против из-за стратегической важности города, в котором работает Луганская ТЭС, обеспечивающая всю подконтрольную часть региона. Также против открытия пункта пропуска выступали военные, которым для этого придется оставить контролируемый ими город, собщало «Громадське».

В Луганской области действует только один пункт пропуска – «Станица Луганская». Он был открыт 27 октября 2015 года. Второй пункт пропуска в Луганской области – «Золотое» – закрыт с марта 2016 года.