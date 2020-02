Комиссар ЕС обсудил с Зеленским реформы и проблемы нацменьшинств

12.02.2020, 20:42, Новости дня

12 февраля в Киеве президент Украины Владимир Зеленский встретился с Европейским комиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи. Об этом проинформировала пресс-служба главы Украинского государства.

«В ходе встречи собеседники подробно обсудили сотрудничество Украины и Европейского Союза и согласовали приоритеты взаимодействия на текущий год. Среди них – подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве, начало переговоров о так называемом промышленном безвизе, углубление сотрудничества в цифровой сфере, взаимодействие в рамках «Европейского зеленого соглашения», начало системного обновления приложений к Соглашению об ассоциации», – рассказали в пресс-службе.

Стороны обсудили прогресс в реализации реформ в Украине, в частности в контексте имплементации Соглашения об ассоциации, и договорились о дальнейшей поддержке со стороны ЕС для обеспечения экономического роста страны, добавили в ОПУ.

Зеленский подчеркнул, что Украина ожидает инвестиционной поддержки Европейского Союза и государств – членов ЕС. Он также проинформировал Варгеи о сотрудничестве Украины с МВФ.

«У нас очень хорошие отношения с МВФ. Мы подробно обсуждаем все экономические инициативы и законопроекты, которые помогут ускорить экономический рост Украины», – отметил президент.

Еврокомиссар написал в Twitter, что дискуссия с Зеленским была «чудесной».

«Мы согласились усилить экономическое сотрудничество для построения сильной и устойчивой экономики в Украине. Обсуждали прогресс в реформах, включая судоустройство и необходимость поиска решения проблемы национальных меньшинств», – отметил Вархейи.

Honoured to meet President @ZelenskyyUa. Had an excellent discussion; we agreed to strengthen economic cooperation to build a strong & resilient economy in Ukraine. Discussed progress in reforms, incl judiciary, and the need to find solution for national minorities issue. pic.twitter.com/JJAR739ocQ

— Oliver Varhelyi (@OliverVarhelyi) February 12, 2020