В Китае пропал журналист, который освещал вспышку коронавируса. Его не могут найти уже шесть дней

12.02.2020, 20:42, Новости дня

В китайском городе Ухань, где находится эпицентр вспышки коронавируса 2019-nCoV, пропал журналист и блогер Чэнь Цюши, сообщил Комитет по защите журналистов (CPJ) 10 февраля.

Цюши отправился из Пекина в Ухань 24 января, послений раз он выходил на связь с близкими 6 февраля. Блогер тогда рассказал матери, что намерен снять сюжет об временной больнице, построенной китайскими властями специально для лечения пациентов, заразившихся 2019-nCoV.

Журналист вел блог в Twitter и YouTube, где у него более 250 тыс. и 400 тыс. подписчиков соответственно. В своих видео Цюши рассказывал, что местным больницам не хватает ресурсов, и они с трудом справляются с количеством пациентов, нуждающихся в лечении, отмечает CPJ.

Аккаунты журналиста продолжает вести человек, который назвал себя другом Цюши и отказался раскрывать свое имя, отмечает комитет. 9 февраля он сообщил CPJ, что информации о местонахождении блогера нет.

Комитет призвал власти Китая «немедленно сообщить, где находится журналист и обеспечить возможность СМИ освещать вспышку коронавируса в Ухане, не опасаясь возмездия».

11 февраля в Twitter Цюши было обнародовано сообщение, в котором говорится, что он передал пароли от своих акаунтов друзьям, которые находятся зарубежом.

«Если я не свяжусь с ними в течение 12 часов, они поменяют пароли… В случае ареста меня могут заставить удалить все мои видео на YouTube и Twitter», – сказано в заявлении.

«I gave my overseas friends all the passwords to my social media accounts … and if I don’t contact them for 12 hours they will change the passwords… If I get arrested they could force me to delete all my videos on YouTube and Twitter…»#FindQiushi @[email protected] https://t.co/QBQfGIihBt

— * (@chenqiushi404) February 11, 2020

Исполнительная комиссия Конгресса США по Китаю 11 февраля в Twitter выступила с призывом раскрыть местнонахождение и освободить Цюши.

The Chairs urge the #Chinese gov’t to disclose the whereabouts/release citizen journalist #ChenQiushi who disappeared after reporting on the #coronavirus in #Wuhan. Transparency is key to addressing a global health crisis, not censorship or repression. See https://t.co/TE9lJGd1X1

— China Commission (@CECCgov) February 11, 2020

В Twitter журналиста сегодня сообщили, что его не могут найти уже шесть дней.

美国参议员卢比奥:勇敢的中国视频实地记者陈秋实据称在报导新型冠状病毒疫情后失联,中国当局必须立即交代他的下落。

中国公民记者陈秋实失联第6 *

Chinese citizen journalist Chen Qiushi has been missing for 6 [email protected] @CNN @[email protected] @nytimes @hrw#FindQiushi #WuhanCoronavirus https://t.co/oGhVfW0Yoy

— * (@chenqiushi404) February 12, 2020

Все видео Цюши на китайском. Канал Deutsche Welle перевел отрывки его роликов, записанных в Ухане, и обнародовал их в Twitter.

He was a citizen journalist who defied the Communist Party’s monopoly on information by fearlessly covering the coronavirus lockdown in Wuhan.

Now, Chen Qiushi has disappeared.

We spoke to one of his friends to find out what happened to him. pic.twitter.com/eHAZODbr1K

— DW News (@dwnews) February 11, 2020

В первом видео блогер говорил, что не мог не приехать в город, где произошла катастрофа.

«Я боюсь. Передо мной вирус, за мной – представители администрации и правопорядка Китая. Пока я буду оставаться в городе, я буду освещать только то, что я вижу, и то, что слышу», – сказал Цюши со слезами на глазах в одном из последних видео.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 11 февраля количество жертв нового коронавируса в Китае достигло 1113. Общее число инцифированных составило 44 653 человека, 4740 вылечились и были выписаны из больницы. В тяжелом состоянии находятся 8204 человека.