Финны попросили парламент повысить цены на авиабилеты

12.02.2020, 20:37, Новости дня

Граждане Финляндии направили в парламент петицию с просьбой ввести дополнительные налоговые сборы на авиабилеты. Таким образом они надеются сократить вред, который наносит авиационный транспорт окружающей среде, за счет снижения объемов авиаперевозок.

Петицию подписали более 55 тыс. человек, она поступила в парламент. Согласно этой инициативе, в стоимость каждого билета, купленного в Финляндии, предлагается включить дополнительный сбор за нанесение вреда экологии, информирует News now Finland.

Таким образом инициаторы петиции надеются сократить число авиаперелетов и тем самым сократить выбросы вредных веществ, которые составляют около 4% в причинах глобального потепления.

В пример приводится Швеция, где уже существует система дополнительных сборов, которая сократила число совершающих авиарейсы людей.

Теперь петиция отправляется в комитеты парламента Финляндии для дальнейшего обсуждения.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о глобальном потеплении и о том, какую выгоду из него может извлечь Россия.



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Финны попросили парламент повысить цены на авиабилеты

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