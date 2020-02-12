В Амурской области грузовой поезд сошел с рельсов

12.02.2020, 20:31, Новости дня

В Амурской области сошли с рельсов десять вагонов грузового поезда, передает ТАСС. Как сообщает Забайкальская железная дорога, ЧП произошло 12 февраля 2020 года в 17:50 по московскому времени на перегоне Ерофей Павлович — Сегачама Могочинского региона.

Отмечается, что пострадавших нет, угрозы экологии отсутствуют. На место происшествия направлены восстановительные поезда со станций Ерофей Павлович и Сковородино. Задержек движения пассажирских поездов на данный момент нет.