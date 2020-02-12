Кузнецова завершила выступление на St. Petersburg Ladies Trophy

12.02.2020, 20:31, Новости дня

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Россиянка Светлана Кузнецова не смогла пробиться в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации, который в эти дни проходит в Санкт-Петербурге. Во втором раунде она в двух сетах уступила Белинде Бенчич из Швейцарии, посеянной на St. Petersburg Ladies Trophy под первым номером.

Соперницы провели на корте 1 час 44 минуты. 34-летняя россиянка проиграла 22-летней швейцарке со счетом 6:7 (4:7), 4:6. В следующем круге Бенчич сразится с победительницей матча между гречанкой Марией Саккари и француженкой Ализе Корне.

Турнир в Санкт-Петербурге завершится 16 февраля. Его призовой фонд составляет почти 800 тысяч долларов.



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Кузнецова завершила выступление на St. Petersburg Ladies Trophy

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