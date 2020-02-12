Nissan выпустит свой первый компактный внедорожник для рынка Индии

12.02.2020, 20:30, Разное

Один из крупнейших в мире автопроизводителей — Nissan Motor Co. — подготавливает к выпуску свой первый компактный внедорожник. Японская машина создаётся для рынка Индии.

Будущую автоновинку в Nissan анонсировали в конце предыдущего месяца в рамках пресс-конференции японского бренда, тогда же был показан и первый тизер машины. На тот момент представители компании ограничились лишь общей информацией о подготавливаемом средстве передвижения, отметив, что в разработке автомобиля были задействованы сотрудники японского и индийского подразделений Nissan, а изначально продукцию станут реализовывать на рынке Индии.

На новом тизере первого компактного внедорожника от Nissan можно заметить светодиодную заднюю фару. Имя автоновинки и точная дата премьеры пока не раскрываются, но известно, что машину представят миру в этом году.

Предположительно, базой для автомобиля станет платформа CMF-A – такая же, как у моделей Renault Triber, Renault Kwid, Datsun redi-GO. Вероятнее всего, длина транспортного средства не станет превышать налоговыгодные для Индии 4 метра, а потому она окажется самым маленьким представителем SUV в модельной линейке Nissan.