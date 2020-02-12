Огненный шторм: выжившие вспоминают бомбардировку Дрездена в 1945-м

12.02.2020, 20:30, Новости дня

В эти дни исполняется 75 лет одному из самых страшных событий Второй мировой — бомбардировке Дрездена. В феврале 1945-го американская и английская авиация трое суток сравнивали город с землей. Взрывы и пожары уничтожили не менее половины зданий и унесли десятки тысяч жизней. Оправданность этой операции — до сих пор вопрос споров между историками.

Лучший вид на центр Дрездена с правого берега Эльбы: Земпер-опера, Собор Богоматери, Королевский дворец, Дворцовая церковь, Академия искусств, терраса Брюля и 9-этажка по Штайнштрассе. Это колоритное соседство барокко и панели — напоминание о том, что случилось с городом за три дня — с 13 по 15 февраля 1945 года.

Нора Ланг тогда жила в центре. Когда началась бомбардировка, вся семья спустилась в подвал.

"После первого налета наш дом был в огне. Стоял оглушительный грохот. Я была в ужасе. Мне казалось, что сейчас война закончится, что в город войдут танки и нас задавят. Я думала, что это конец света, но это была просто вторая волна бомбардировок", — вспоминает женщина.

От ее старого района в тот день остались только фрагменты церкви святой Троицы. Все остальное было грудой кирпича и горящих перекрытий. А еще был сильный ветер, который бросал людей в огонь.

"Когда мы после второго налета вышли на улицу, здесь бушевал огненный шторм. Нам в лица летели миллионы искр, я на короткое время ослепла. Когда я сегодня прихожу к офтальмологу, меня спрашивают: вы сварщиком работали? Это чудо, что мы не сгорели", — делится пережитым Нора Ланг.

1100 английских и американских бомбардировщиков сбросили на город 7,5 тысяч тонн зажигательных и фугасных бомб. Берлин и Гамбург бомбили в разы более интенсивно, но чудовищный масштаб дрезденской катастрофы определили законы физики.

Что произошло? Зима, холодно, а в центре города из-за пожаров жарче, чем летом, теплый воздух поднимается вверх, давление падает, и холодные массы с периферии устремляются к очагам горения. Это, как открыть поддув — Дрезден превратился в печку.

Возможно, этот эффект просчитывался при планировании налета, но только пилоты бомбардировщиков не были об этом предупреждены.

"Пилотов бомбардировщиков бросало из стороны в сторону, потому что на земле бушевал пожар. Разумеется, они задавали себе вопрос — что же там тогда внизу происходит, если мы тут головой бьёмся о стены кабины? Они, конечно же, осознавали, что в городе царил ужас", — говорит Йорг Фридрих, историк.

От заградительного огня союзники потеряли около 100 летчиков — 20 самолетов. Современная оценка количества жертв на земле — 25 тысяч человек, в массе своей гражданские.

Историки и сегодня спорят "зачем". Кроме сигарет, в Дрездене уже не делали товаров для фронта. Версия англичан и американцев: бомбили транспортный узел. Но немцы считают, что военных целей не было, но были политические: мощным броском на западный берег Одера Красная армия только что спасла союзников от поражения в Арденнах.

Планировали впечатлить Сталина. Или еще проще: тренировали на будущее новые экипажи, и не хотели, чтобы русским доставался целый и к тому же красивый город. То есть вандализм, поэтому каждый год годовщина бомбардировки Дрездена становится поводом не только для скорби, но и для политических манифестаций немецких национал-патриотов, которые, конечно, выносят за скобки то, что это был далеко не первый акт воздушного террора.

Первый — испанская Герника — на счету люфтваффе, потом были Лондон, Ковентри, Киев, Минск и Ленинград.

"Война пришла с немецкой земли. Тогдашние власть имущие развязали войну, руководство страны мобилизовало население и оказало идеологическое воздействие на своих граждан, чтобы создать атмосферу всеобщей ненависти. Большая часть населения была с этим согласна и стремилась к тотальной войне. Да, есть виновные, есть и жертвы", — констатирует Ангелика Бенке, пастор лютеранского храма Богородицы.

Пастор Бенке служит в лютеранском храме Богородицы, который был разрушен до основания в 1945-м и восстановлен уже после объединения Германии.

О прошлом напоминают оспины закопченных кирпичей, сохраненные бережливыми немцами. Новый крест на башню подарил сын английского пилота. Старый, искореженный огнем стоит внутри. Эта ценная реликвия — иллюстрация ветхозаветного пророчества о том, что тот, кто посеет ветер, пожнет бурю.