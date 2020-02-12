Спаржа может замедлить развитие рака

12.02.2020, 20:30, Разное

Ученые из Мединститута Sanford Burnham Prebys сообщили, что приём в пищу продуктов с пребиотиками помогает снизить риск развития рака. Речь идёт о добавлении в рацион спаржи, лука и подобных овощей, обеспечивающих усиление иммунитета организма.

Рост онкообразования можно снизить благодаря определённой пище. Это было подтверждено после проведения новых исследований на мышах. Пребиотики являются группой компонентов, оказывающих помощь в повышении разнообразия кишечных бактерий. Их весьма много в составе бананов и чеснока. Исследователи составили рацион мышей с вводом в него насыщенной пребиотиками воды. После этого был проведён этап наблюдения за борьбой животных против меланомы. Злокачественная опухоль является агрессивной, поскольку часто создаёт метастазы, поражающие иные органы.

Впервые удалось доказать, что пребиотики повышают эффективность функций иммунной системы для больных раком, благодаря влиянию на микробиоту кишечника. Число атаковавших опухоль клеток повысилось, а прогресс болезни показал существенное замедление. Пребиотики отличаются наличием потенциала превратиться в один из компонентов продвинутой терапии для борьбы против злокачественных структур после окончания изысканий с привлечением людей.