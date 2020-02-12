США призывают к диалогу по избирательной реформе в Грузии

12.02.2020, 20:30, Новости дня

Посольство Соединенных Штатов в Грузии призывает грузинские власти и оппозицию к продолжению политического диалога и усовершенствованию избирательного законодательства, что создаст соответствующие условия для свободных и справедливых выборов.

В то же время, в американском диппредставительстве высказали «разочарование» в связи с тем, что сроки и контекст приговора, вынесенного 10 февраля лидеру оппозиции Гиги Угулаве, «ставят под угрозу диалог».

При этом в посольстве подчеркивают, что «среда, способствующая успешному продолжению дискуссии, требует независимой, прозрачной судебной системы, которая свободна от политического вмешательства».

Предыстория

С целью разрешения политического кризиса в Грузии, который начался после того как власти отказались проводить реформу избирательного законодательства, по инициативе дипкорпуcа, аккредитованного в Грузии, 30 ноября прошлого года состоялась первая встреча представителей оппозиции и правительства с целью достижения консенсуса по поводу избирательной системы. После этого состоялись четыре раунда переговоров. В феврале планировался пятый раунд, но грузинская оппозиция прервала переговоры с властями после того как вечером, 10 февраля, был арестован бывший мэр Тбилиси (2005-2013), лидер оппозиционной «Европейской Грузии» Гиги Угулава.

Верховный Суд переквалифицировал дело, по которому Угулаве ранее был уже вынесен приговор, который он отбыл, будучи в тюрьме 2015-2017 годах. В результате, 10 февраля Угулаву признали виновным в превышении служебных полномочий по делу о растрате 48 млн лари (около 17 млн долларов США) и приговорили к трем годам и двум месяцам тюремного заключения. Дело было рассмотрено без устного слушания, т.е. стороны не имели возможности представить свои соображения.

Реагируя на арест лидера грузинской оппозиции, в Конгрессе США заявили о неприемлемости преследования оппозиционеров.

При этом 12 грузинских НПО распространили 11 февраля совместное заявление, в котором сказано, что вердикт вынесенный Угулаве Верховным судом является «продолжением политического преследования политических оппонентов».

Заявление ЕС

Заявление в связи с политическими событиями в Грузии 12 февраля также распространил пресс-спикер Службы внешних связей ЕС Питер Стано. Он подчеркнул, что «ЕС внимательно изучает последний приговор Верховного суда Грузии, вынесенный в отношении лидера оппозиции Гиги Угулавы».

«Обстоятельства вокруг вышеупомянутого вердикта не способствуют политическому диалогу, направленному на разрядку поляризации в Грузии… Соблюдение самых высоких стандартов независимости судебной системы, справедливого судебного разбирательства и верховенства закона является теми основными обязательствами, которые возлагаются на Грузию в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Грузией», – сказано в заявлении пресс-спикера.

При этом в ЕС заявляют, что продолжат наблюдение за «всеми» текущими судебными процессами в Грузии, которые вызывают высокий общественный интерес.

Диалог и консенсус

Представители правящей «Грузинской мечты» 12 февраля поблагодарили США и других партнеров за их позицию в поддержку диалога и призвали оппонентов сесть за стол переговоров, так как «диалог и консенсусс не имеет альтернативы».

«Это ожидание общественности и также рекомендация наших международных партнеров, что подразумевает стабилизацию процессов и разрешение существующих вызовов мирным и конструктивным путем», – заявил 12 февраля на брифинге один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе.

Что касается приговора, вынесенного Гиги Угулаве, грузинский суд, по словам Мдинардзе, проявил «бескомпромиссность» к нарушителям закона, и если сторонники оппозиционера недовольны вердиктом, они должны обратиться в Страсбургский суд по правам человека.

Поиски компромисса и протестные акции

В свою очередь грузинская оппозиция заявляет, что после «политически мотивированного» ареста Угулавы, мало смысла в продолжении переговоров с властями. По словам лидера «Европейской Грузии», бывшего главы Совбеза Гиги Бокерии, судебное решение по этому делу демонстрирует, что вопреки заявлениям об обратном, власти не заинтересованы в продолжении диалога. Оппозиционер убежден: в правящей партии боятся того, что в случае уступок оппозиции, они получат меньше мандатов на выборах в октябре.

«Пока очень маленький шанс на возвращение к столу переговоров… В то же время… если со стороны властей будет предпринят разумный компромисс по избирательному законодательству и будут освобождены все политические узники… мы заинтересованы в диалоге», – отметил лидер «Европейской Грузии».

В оппозиции заявляют, что сумеют достичь договоренности между различными партиями и представить на выборах единых кандидатов оппозиции и тем самым, даже при существующей избирательной системе, в сумме получить в парламенте больше мест, чем «Грузинская мечта». Оппозиция также намерена продолжить пикеты государственных зданий и уличные акции. Как было объявлено, 4 апреля в Тбилиси состоится масштабный митинг, на котором оппозиционеры представят более детально свои планы по вопросу о выборах.