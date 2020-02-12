Сотни горняков эвакуировали из-за пожара в шахте под Мурманском

12.02.2020, 20:30, Новости дня

При пожаре в шахте по добыче руды в городе Кировске Мурманской области один шахтер пропал без вести, более 380 рабочих удалось эвакуировать, сообщили в экстренных службах.

«Пожар возник на горизонте 250 метров. На поверхность выведены 383 человека, ведутся поиски одного», – информирует ТАСС со ссылкой на источник. 

Пожар в настоящее время ликвидирован.

«Объявлена ликвидация пожара. По предварительным данным, пострадавших нет», – сказал источник.

В декабре 2018 года, на руднике шахты компании «Уралкалий» в Соликамском районе произошел пожар. Девять рабочих погибли. Позже суд вынес приговор пятерым фигурантам дела о пожаре в шахте. 



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Сотни горняков эвакуировали из-за пожара в шахте под Мурманском

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