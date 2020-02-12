Деваль Патрик вышел из президентской гонки после праймериз в Нью-Гэмпшире

12.02.2020, 20:30, Новости дня

Бывший губернатор штата Массачусетс Деваль Патрик объявил в среду о выходе из борьбы за выдвижение в президенты от Демократической партии, не сумев заручиться достаточной поддержкой.

«Я считал и продолжаю считать, что у нас были веские основания полагать, что мы можем добиться лучших результатов”, – заявил Деваль.

«Однако, – продолжал он, – результаты вчерашнего голосования в Нью-Гэмпшире оказались недостаточны, чтобы обеспечить попутный ветер кампании, позволяющий двигаться к следующему раунду голосования. Поэтому я решил приостановить кампанию прямо сейчас».

Патрик, афроамериканец и близкий союзник бывшего президента Барака Обамы, вступил в президентскую гонку в ноябре, заявив, что относится с уважением к многочисленным претендентам на номинацию от демократов, стремящихся нанести поражение республиканцу Дональду Трампу, однако хотел бы сместить акценты в предвыборной борьбе.



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Деваль Патрик вышел из президентской гонки после праймериз в Нью-Гэмпшире

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