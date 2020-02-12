Сергей Стиллавин о нарушениях Боярским правил парковки: «Публичный человек не должен подавать плохой пример»

12.02.2020, 20:30, Разное

Не так давно отечественный актёр театра и кино Михаил Боярского в очередной раз нарушил правила парковки, а очевидцы инцидента рассказали об этом в одном из пабликов Санкт-Петербурга в Сети. Телеведущий Сергей Стиллавин, комментируя ситуацию заметил, что публичный человек не должен подавать плохой пример, и профессия артиста в этом случае не является «индульгенцией».
Стиллавин говорит, что лично не наблюдал нарушений Михаилом Боярским ПДД, но если это действительно происходило, то он не понимает поведения артиста. В этом случае, отмечает ведущий, стоит разграничивать понятия «закон» и «народная любовь», а потому не следует «палиться» в мелочах, показывая себя человеком, «бросающим вызов системе» и подающим плохой пример простым жителям страны. О себе Сергей Стиллавин говорит, что старается соблюдать правила, поэтому никогда не садится за руль в нетрезвом состоянии, соблюдает скоростной режим, не паркуется в неположенных местах. В целом же ведущий не считает чем-то «сверхъестественным» пройтись пешком, оставив машину в отдалении от места назначения, тем более, что, к примеру, тот же Боярский во время прогулки может пообщаться с поклонниками.

Ранее Михаил Боярский припарковал авто в неположенном месте – на втором Зимнем мосту. Некоторые интернет-пользователи встали на защиту «легендарного Д’Артаньяна», считая, что он просто мог не найти места возле Дома актёра, поэтому и нарушил правила. Другие же вспоминают о подобных инцидентах в прошлом и говорят о «некрасивом примере» знаменитости, который не стоит оправдывать, информирует интернет-портал Nation News.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Сергей Стиллавин о нарушениях Боярским правил парковки: «Публичный человек не должен подавать плохой пример»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / Врач Екатерина Тищенко связывает болезни органов дыхания с раздражительностью

06.02 / Заставляли хранить молчание: обнаруживший коронавирус врач умер в Китае

16.12 / «Он меня избил»: Ирина Лобачева разводится с молодым мужем

27.12 / У первого украинского штрафа за полет над Крымом нашли опасную подоплеку

08.12 / Принцесса Беатрис отменила вечеринку в честь помолвки с Эдоардо Мопелли Моцци

29.01 / Еще один американский самолет разбился на Ближнем Востоке

09.12 / Мы будем бродить по пустыне не 40 лет

25.12 / «Не дай Бог!»: Евгений Петросян отмахнулся от возможного ребенка молодой жены

07.02 / Медики назвали 8 правил для регулярного утреннего туалета без запоров

16.12 / Дочь Аллы Вербер начала выходить из депрессии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика