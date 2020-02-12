Сергей Стиллавин о нарушениях Боярским правил парковки: «Публичный человек не должен подавать плохой пример»

12.02.2020, 20:30, Разное

Не так давно отечественный актёр театра и кино Михаил Боярского в очередной раз нарушил правила парковки, а очевидцы инцидента рассказали об этом в одном из пабликов Санкт-Петербурга в Сети. Телеведущий Сергей Стиллавин, комментируя ситуацию заметил, что публичный человек не должен подавать плохой пример, и профессия артиста в этом случае не является «индульгенцией».

Стиллавин говорит, что лично не наблюдал нарушений Михаилом Боярским ПДД, но если это действительно происходило, то он не понимает поведения артиста. В этом случае, отмечает ведущий, стоит разграничивать понятия «закон» и «народная любовь», а потому не следует «палиться» в мелочах, показывая себя человеком, «бросающим вызов системе» и подающим плохой пример простым жителям страны. О себе Сергей Стиллавин говорит, что старается соблюдать правила, поэтому никогда не садится за руль в нетрезвом состоянии, соблюдает скоростной режим, не паркуется в неположенных местах. В целом же ведущий не считает чем-то «сверхъестественным» пройтись пешком, оставив машину в отдалении от места назначения, тем более, что, к примеру, тот же Боярский во время прогулки может пообщаться с поклонниками.

Ранее Михаил Боярский припарковал авто в неположенном месте – на втором Зимнем мосту. Некоторые интернет-пользователи встали на защиту «легендарного Д’Артаньяна», считая, что он просто мог не найти места возле Дома актёра, поэтому и нарушил правила. Другие же вспоминают о подобных инцидентах в прошлом и говорят о «некрасивом примере» знаменитости, который не стоит оправдывать, информирует интернет-портал Nation News.