В профсоюзе таксистов назвали фейком данные об отказе возить китайцев из аэропорта

12.02.2020, 20:26, Новости дня

Таксистам важнее заработать, чем отказываться от заказов из-за какого-то коронавируса, рассказал газете ВЗГЛЯД председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Ярослав Щербинин.

По данным СМИ, из-за распространения новой коронавирусной инфекции некоторые московские таксисты отказываются перевозить из аэропортов граждан КНР или пассажиров, которые только что прибыли из данной страны. Часть водителей пользуются случаем и берут с только что прилетевших двойную оплату.

«Я думаю, что это фейк, потому что людям в данном случае важнее заработать, чем опасаться какого-то вируса. Они не станут отслеживать, кто и откуда прилетел или отказывать только из-за национальности. Откуда человек прилетел таксист может узнать только по факту», – говорит Щербинин.

Также он добавил, что на сегодняшний день цена на поездки фиксированная, поэтому утверждения о двойном тарифе тоже выглядят сомнительно.

Ранее из-за коронавирусной инфекции аптеки многих российских городов значительно подняли цены на противовирусные препараты, за что Минздрав пригрозил привлечь их к ответственности.



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В профсоюзе таксистов назвали фейком данные об отказе возить китайцев из аэропорта

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