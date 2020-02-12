Роза Сябитова рассказала о вредных привычках российских звезд шоу-бизнеса

12.02.2020, 20:21, Разное

Телеведущая Роза Сябитова решила рассказать интернет-пользователям об обратной стороне российского шоубиза. В своей недавней публикации в социальной сети Instagram знаменитость отметила, что некоторые российские звезды слишком увлекаются вредными привычками.

Сябитова выделяет обилие российских актеров, музыкантов и исполнителей, однако мировых звезд среди них достаточно немного. По её словам, некоторым из нынешних знаменитостей следует отказаться от пагубных привычек, вроде выпивки и «кое-чего похуже». Впрочем, есть и такой вид артистов, которые стараются каждый раз работать на 100% для завоевания любви со стороны зрителей.

В заключении Сябитова не согласилась с тем, что российские звезды имеют огромные гонорары за концерты и различные съемки, отметив, что деньги также уходят на помощников: стилистов, шоферов, звукооператоров и других специалистов.