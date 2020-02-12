Эксперты: Стоимость Samsung Galaxy S10 достигла рекордного минимума накануне анонса Galaxy S20

12.02.2020, 20:21, Разное

Эксперты сервиса Яндекс.Маркет провели мониторинг цен накануне официальной презентации новых устройств от Samsung. К примеру, стоимость Galaxy S10 значительно упала как раз перед анонсом флагманского S20.
Самым популярным гаджетом корпорации в 2019 году стал Galaxy A50, оснащенный 64 Гб постоянной памяти, следом располагается Galaxy S10e 6/128GB. ТОП-5 состоит из таких смартфонов, как Galaxy S8, A10 и S10 8/128GB. В итоге они отметили значительное падение цены популярных девайсов, вышедших в 2019 году: так, Samsung Galaxy S10, стоивший еще год назад около 62 000 рублей, теперь доступен в магазинах примерно за 44,5 тысячи рублей.

Что касается «младшей» модификации — Samsung Galaxy S10e, цена данного аппарата также снизилась с 52 до 35 тысяч рублей. Топовая версия Galaxy S10+ теперь доступна россиянам примерно за 50 тысяч рублей, а не за 70 тысяч, как годом ранее, подытожили аналитики.



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Эксперты: Стоимость Samsung Galaxy S10 достигла рекордного минимума накануне анонса Galaxy S20

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