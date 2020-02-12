Житель Австралии проспал 41 день из-за редкого заболевания

12.02.2020, 20:21, Разное

21-летний австралиец по имени Гарри Данн из-за редкого заболевания проспал 41 день. У него неврологическое расстройство. Житель Австралии может длительное время находиться в состоянии гиперсомнии.

У Гарри Данна синдром Клейна-Левина. Это достаточно редкое заболевание, которое характеризуется длительным периодом сна. Человек способен проспать 18 часов, могут проявляться вспышки агрессии и раздражительность, если ему помешать. Такая болезнь чаще возникает в подростковом возрасте.

Из-за редкого заболевания австралиец проспал несколько дней своего рождения, рождественские праздники и несколько важных для него финалов спортивных состязаний. Мужчина сообщил, что в периоды сна буквально превращается в «ходячего мертвеца» — может есть, принимать душ, но на эмоциональном фоне ничего не чувствует. После выхода из сна он не помнит, что делал.