Футболист Тарасов ответил на обвинения в расизме

12.02.2020, 20:19, Новости дня

Футболист Дмитрий Тарасов объяснил, почему опубликовал фото с парикмахером азиатской внешности и подписью коронавирус в своих соцсетях, и призвал не воспринимать всерьез его «дурацкий юмор».

«Все эти дни я безумно счастлив и в состоянии эйфории. Много шучу, смеюсь и наслаждаюсь уютной атмосферой дома. Вчера ко мне пришел мой друг и по совместительству мужской мастер по стрижке и в процессе работы рассказал о сумасшедшем ажиотаже вокруг себя», а – написал он в Instagram.

Он рассказал, что его парикмахера в связи с коронавирусом стали спрашивать о национальности и о заболевании. Тарасов пояснил, что это «не очень приятно».

«Не имея злого умысла, мы посмеялись и я выложил сториз. Каково было мое удивление, когда я снова узнал, что мое имя в центре скандала. Все, кто подписан на меня, в курсе, что я много шучу. Да, это не всегда бывает уместно, поэтому не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьез, тем более, моего прямого комментария на этот счет не было», – сообщил футболист.

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Домашние выходные пролетели быстро и завтра снова на сборы. Все эти дни я безумно счастлив и в состоянии эйфории. Много шучу, смеюсь и наслаждаюсь уютной атмосферой дома. Вчера ко мне пришёл мой друг и по совместительству мужской мастер по стрижке @dnslee ( всем советую, не пожалеете) и в процессе работы рассказал о сумасшедшем ажиотаже вокруг себя( стали спрашивать о его национальности и о вирусе), сами понимаете, как это не очень приятно. Не имея злого умысла, мы посмеялись и я выложил сториз. Каково было мое удивление, когда я снова узнал, что мое имя в центре скандала. Все, кто подписан на меня, в курсе, что я много шучу. Да, это не всегда бывает уместно, поэтому не нужно воспринимать мой дурацкий юмор всерьёз, тем более, моего прямого комментария на этот счёт не было

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23) 12 Фев 2020 в 8:05 PST

Ранее Тарасов опубликовал в сториз Instagram фото с парикмахером азиатской внешности. Снимок он подписал «коронавирус». Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) назвала фото «проявлением расизма».



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Футболист Тарасов ответил на обвинения в расизме

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