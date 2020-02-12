Экс-глава Харьковской ОГА Светличная решила баллотироваться в Раду

12.02.2020, 20:18, Новости дня

12 февраля экс-председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная заявила в Facebook, что решила принять участие в промежуточных выборах в парламент.

«Приняла решение принять участие в выборах. 179-й округ, много сотрудничали с людьми, но и еще много чего необходимо сделать. Продолжим», – написала Светличная.

В комментариях под постом Светличная добавила, что планирует идти в Раду как самовыдвиженец.

Прийняла рішення взяти участь у виборах. 179 округ, багато співпрацювали з людьми, але й ще багато чого необхідно…

Posted by Юлія Світлична on Kolmapäev, 12. veebruar 2020

На сайте Центральной избирательной комиссии указано, что промежуточные выборы состоятся 15 марта. По состоянию на утро 12 февраля ЦИК зарегистрировал по 179-му округу 14 кандидатов, среди них пока нет Светличной.

Светличная была главой Харьковской ОГА с октября 2016 года по ноябрь 2019 года. Президент Украины Владимир Зеленский назначил на ее место нардепа от «Слуги народа» Алексея Кучера, который прошел в Раду по округу №179.

Известно, что в октябре Светличная претендовала на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Экс-глава Харьковской ОГА Светличная решила баллотироваться в Раду

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