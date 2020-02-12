Украина в Минске передала список предприятий в ОРДЛО, владельцы которых заявили о потере своего имущества – Олифер

12.02.2020, 20:18, Новости дня

Украинская сторона на заседании в Минске трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 12 февраля передала список предприятий на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, владельцы которых заявили о потере своего имущества. Об этом в Facebook написала пресс-секретарь главы украинской делегации на переговорах, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«Украинская сторона продолжает поднимать проблему возвращения украинской государственной и частной собственности на территории ОРДЛО. Передан перечень предприятий, владельцы которых обратились в правоохранительные органы Украины относительно потери своего имущества», – написала она.

Сьогоднішнє засідання ТКГ в Мінську відбулося в 5 річницю підписання Комплексу заходів з виконання Мінських угод. Ця…

Posted by Darka Olifer on Kolmapäev, 12. veebruar 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми РФ боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Россия официально не признает своего вторжения на территорию Украины, несмотря на предъявляемые факты и доказательства.

27 февраля 2017 года тогдашние главари «ЛДНР» Александр Захарченко и Игорь Плотницкий пригрозили остановить поставки угля и «ввести внешнее управление» на украинских предприятиях, работающих на оккупированных территориях, если до 00.00 1 марта не будет снята блокада, которую 26 декабря 2016 года объявили ветераны украинских добробатов.

1 марта после истечения срока ультиматума боевики «ДНР» «национализировали» около 40 украинских предприятий. 

В СМИ сообщалось, что контроль над предприятиями может перейти к российским холдингам.

В ответ на это 15 марта тогдашний президент Украины Петр Порошенко предложил принять решение о временной полной остановке транспортного сообщения с оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, за исключением гуманитарных грузов. Эту инициативу поддержал Совет нацбезопасности и обороны Украины, поручивший правоохранителям безотлагательно прекратить перемещение грузов на оккупированную территорию железнодорожными и автомобильными путями.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Украина в Минске передала список предприятий в ОРДЛО, владельцы которых заявили о потере своего имущества – Олифер

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