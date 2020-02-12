Московский суд перевел под домашний арест трех фигурантов дела Baring Vostok

12.02.2020, 20:14, Новости дня

Московский городской суд освободил трех мужчин, задержанных в прошлом году по делу Baring Vostok, и перевел их под домашний арест, сообщает агентство «РИА Новости».

Подозреваемые, в том числе двое топ-менеджеров Baring Vostok, были задержаны вместе с их коллегами, американским инвестором Майклом Калви и французом Филипом Дельпалем.

Ваган Абгарян, Иван Зюзин и Максим Владимиров переведены под домашний арест до 12 апреля.

Ваган Абгарян

Все пятеро отрицают свои вину и настаивают, что обвинения используются для оказания давления на них в споре из-за контроля над банком «Восточный».

Дело Baring Vostok взволновало российское деловое сообщество. Несколько видных официальных лиц и бизнесменов выразили беспокойство по поводу обращения с задержанными. Калви и Дельпаля перевели под домашний арест в прошлом году.

Сторонники Baring Vostok в зале суда встретили решение аплодисментами.