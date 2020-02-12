Мнение: Сегодня в Шоколаднице!

12.02.2020, 20:13, Разное

Итак, напоминаю! Вдруг и еще каким-то образом остались те, кому книги не досталось (тем более, что в крупнейших магазинах Москвы — и в «Библиоглобусе», и в «Москве» ее уже разобрали, а на складе издательства книжек уже тоже нет)?

Решил провести еще одну «встречу в Шоколаднице», по традиции — в среду! Посмотрим, как пойдет в новом году! Итак, первая «Эмпатия» в 2020 году, как в старом — в «Шоколаднице» возле м. Китайгород, на углу ул. Маросейка и Лубянского проезда. Буду ждать желающих с 18 до 20 ч СЕГОДНЯ, в среду, 12 февраля! Книжка — с автографом автора!

Кто потеряется — звоните по тел. (985)741-0098. Или пишите на мой e-mail [email protected] Там же можно и заказать себе именной экземпляр, если Вы из другого города.

Итак, «Утраченную эмпатию» можно будет найти в «Шоколаднице»! Велкам! Меня найти легко — на моем столике будут чай и книжки!

Источник: Размышления вольного социолога



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Мнение: Сегодня в Шоколаднице!

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