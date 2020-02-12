Киевское «Динамо» проиграло загребскому в серии пенальти Юношеской лиги УЕФА и покинуло турнир

12.02.2020, 20:06, Новости дня

«Динамо» (Киев) U19 проиграло «Динамо» (Загреб) U19 в плей-офф Юношеской лиги УЕФА, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

Основное время поединка, который прошел в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского, завершилось со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти победила юношеская команда из Загреба со счетом 4:3.

«Динамо» (Киев) покинуло Юношескую лигу УЕФА на стадии плей-офф, «Динамо» (Загреб) вышло в 1/8 финала турнира.

Киевское «Динамо» U19 пробилось в плей-офф турнира через путь чемпионов, где в последнем двухматчевом противостоянии победило греческий ПАОК.

Ранее загребский клуб занял второе место в группе C пути Лиги чемпионов, где выступал вместе с «Манчестер Сити», «Аталантой» и «Шахтером».