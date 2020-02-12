На Diamond Princess, стоящем на карантине в порту Иокогамы, уже 175 заболевших

12.02.2020, 20:06, Новости дня

На круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Иокогамы, уже 175 заболевших. Помимо пассажиров, заразились и члены экипажа, а также сотрудник карантинной службы. Никто из 24 наших соотечественников на борту не заболел. Специально для них на судне начали показывать российские телевизионные программы. Но условия по-прежнему тяжелые.

Восьмой день карантина подошел к концу. На борту Diamond Princess новые зараженные. Сегодня их весь день на машинах скорой помощи развозили по больницам. На ночь порт закрывается, и невольным узникам остается надеяться лишь на то, что утром их имена не окажутся в списке тех, кто подлежит экстренной госпитализации.

"Сейчас я подойду поближе и сниму, сделаю съемку той площади на пирсе, где находится непосредственно скорая помощь. Вот с этого места хорошо видно, сколько на пирсе стоит машин скорой помощи. Ходят врачи в белых халатах, то есть процесс не затихает ни на минуту", — говорит пассажир круизного лайнера Сергей Попов.

Попов — заслуженный врач из Омска, профессор, стоматолог, один из 24 россиян, попавших в этот карантин, сегодня вышел на связь с верхней палубы. То, с каким настроем он переносит тяготы карантина, вызывает восхищение: "Я как морской человек, который родился на Камчатке, всю жизнь был рядом с морем, мечтал о Японии. Вот моя мечта сбылась, я ее увидел, а оказалось, что надолго у меня эта запомнится встреча".

Контакты пассажиров с экипажем сведены к минимуму. Бытовые проблемы каждый решает сам, в том числе пользуясь крохотной раковиной в каюте. Самое тревожное — вирус впервые обнаружен у сотрудника карантинной службы Японии, который контактировал и с пассажирами, и с коллегами. Теперь у чиновников японского минздрава уже нет никаких оснований утверждать, что все, у кого диагностировали вирус, якобы заразились еще до начала карантина.

"Настроение у людей падает. Одна из пассажирок всю ночь никому не давала спать. Женщина два часа плакала в своей каюте. То есть жизнь сейчас не такая легкая, как это было неделю назад", — сказал пассажир Дэвид Эбел.

"Больше всего мы боимся, что у одного из нас результат на вирус окажется положительным, а у другого отрицательным, и нас разлучат. Вот это — мы не хотим, чтобы произошло. Но если это случится, то ничего не поделаешь", — говорит Салли Эбел.

Несмотря на то, что число заболевших растет ежедневно, в планах японского правительства — никаких изменений: карантин официально заканчивается через неделю. Сегодня объявлено, что на борт отправлена новая партия лекарств и бригада фармацевтов.

"Надеемся, что наш карантин не продлится. И мы видим к назначенному сроку 19 февраля", — сказал пассажир Аркадий Булгатов.

Ситуация с лайнером одна из главных тем обсуждения на экстренном форуме Всемирной Организации Здравоохранения, который проходит в эти дни в Женеве.

"Комментарий по ситуации сейчас давать тяжело. Нам нужна более точная информация о том, что происходит на борту. Сколько человек в общей сложности заражены? В каких частях лайнера они находятся? Насколько необходимо продолжать удерживать пассажиров в изоляции", — отмечает заместитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан.

Все то время, что Diamond Princess стоит на якоре в Йокогаме, у берегов южной и восточной Азии неприкаянно дрейфовал другой лайнер — Westerdam. Хотя на его борту нет зараженных вирусом, всю неделю его нигде не принимали, гоняя между Японией и Таиландом. Только в среду власти Камбоджи дали ему разрешение на заход в порт. В отличие от Diamond Princess пассажирам Westerdam повезло — две тысячи человек сойдут на берег уже среду.