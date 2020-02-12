Патриарх Кирилл примет участие во встрече глав православных церквей

12.02.2020, 20:05, Новости дня

Встреча предстоятелей церквей состоится в Аммане (Иордания) в конце февраля с участием патриарха Кирилла, сообщил председатель синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата Иларион (Алфеев).

Он отметил, что предстоятель РПЦ приедет на встречу глав церквей даже при участии патриарха Константинопольского, передает ТАСС.

«Спор в православном мире не может быть разрешен при помощи Папы Римского. Этот спор должен найти свое решение в семье православных церквей, и, может быть, этому поможет та встреча, которая сейчас организуется Иерусалимским патриархом, которая состоится в Аммане в 20-х числах этого месяца», – сказал Иларион.

Напомним, появление раскольнической Православной церкви Украины привело к ее конфликту с раскольническим Киевским патриархатом, а также к нападениям на каноническую Украинскую православную церковь. Кроме того, это вызвало раскол среди поместных православных церквей по вопросу признания ПЦУ.

Константинополь, который настоял на автокефалии украинской церкви, не признал своей вины в утрате православием единства.