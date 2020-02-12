Lenovo представила в России два недорогих игровых монитора

12.02.2020, 20:04, Разное

Китайские разработчики из Lenovo представили на российском рынке мониторы G24-10 и G25-10. Стоимость новинок относительно невысокая, к тому же они выделяются хорошей яркостью и очень быстрым откликом.
Первая модель — Lenovo G24-10 имеет разрешение в 1920х1080 пикселей, также стоит выделить важную опцию AMD FreeSync, благодаря которой можно устранять искажения и подергивания. Что касается разъемов, то здесь появится стандартный 3,5-мм для аудио вместе с HDMI 1.4. Частота обновления составит 144 Гц, экран получил и сертификат TUV Eye Comfort.

Следующий монитор получил название Lenovo G25-10. Речь идёт о бюджетном 24,5-дюймовом дисплее с яркостью в 400 нит, вышеназванная функция FreeSync и тот же сертификат присутствуют. Время отклика вместе с частотой обновления – идентичные, равно как и другие характеристики. Lenovo G24-10 дешевле старшей модели на 1 тысячу рублей – монитор можно приобрести за 14 000 рублей.



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Lenovo представила в России два недорогих игровых монитора

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