В Пензе после попадания в двигатель птицы самолёт совершил успешную посадку

12.02.2020, 20:04, Разное

Вечером во вторник, 11 февраля, в аэропорту Пензы, удалось успешно посадить пассажирский самолёт, следовавший из Москвы. Отмечается, что непосредственно перед посадкой в двигатель воздушного судна попала птица.
По информации транспортной прокуратуры Приволжья, на высоте около 20 метров при выполнении посадки рейса Москва-Пенза в расположенную слева турбину двигателя влетела птица, предположительно, отряда совиных. В результате инцидента произошло повреждение лопаток турбины, но экипажу удалось успешно посадить самолёт на взлётно-посадочную полосу.

На борту лайнера находились 62 пассажира и члены экипажа. Инициирована прокурорская проверка, в ходе которой будет проанализировано соблюдение действующего законодательства относительно безопасности полётов.



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В Пензе после попадания в двигатель птицы самолёт совершил успешную посадку

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