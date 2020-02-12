Facebook: Заблокированы десятки аккаунтов, которые российская разведка использовала против Украины

12.02.2020, 19:57, Новости дня

Facebook заблокировал нескольких десятков аккаунтов, страниц и групп, которые использовала российская военная разведка для распространения дезинформации в странах Восточной Европы, в том числе в Украине. Об этом говорится в заявлении администрации соцсети.

Всего заблокировано 78 аккаунтов, 11 публичных страниц и 29 групп в Facebook, а также четыре аккаунта в Instargam. Отмечается, что в одной из заблокированных групп состояло более шести тысяч человек.

Некоторые из владельцев заблокированных аккаунтов выдавали себя за журналистов и пытались связаться с политиками, СМИ и общественными деятелями в регионах. Они размещали контент на русском, английском и украинском языках о местных и политических новостях, о российских военных действиях в Сирии, о предполагаемых утечках СБУ и о падении малайзийского самолета в Донбассе в 2014 году.

В частности, «Радио Свобода» сообщает, что Facebook заблокировал учетную запись пользователя, представлявшегося как Тарас Павленко и выдававшего себя за корреспондента издания.

Впервые о том, что «Тарас Павленко» выдал себя за журналиста «Радио Свобода» изданию стало известно в 2016 году. Тогда было на странице «Интервью с Павленко» в Facebook был опубликован разговор с членом Меджлиса крымско-татарского народа Эскендером Бариевым.

Обозреватель The New York Times Бен Ниммо в материале Graphika.com обратил внимание на вопросы, которые «журналист» задавал Бариеву. Он спрашивал, в частности, об отношении крымских татар к пророссийски настроенным группам в аннексированном Крыму и украинскому праворадикальному движению «Правый сектор», которое в России признано экстремистским.

Наряду с аккаунтами, связанными с российской разведкой, за нарушение политики соцсети были заблокированы также страницы, которые использовали власти Ирана, Мьянмы и Вьетнама.



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Facebook: Заблокированы десятки аккаунтов, которые российская разведка использовала против Украины

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