Директору ФБК Ивану Жданову предъявили обвинения по делу о фильме «Он вам не Димон». Ему грозит до двух лет лишения свободы
12.02.2020, 19:57, Новости дня
Директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову вручили обвинительный акт о неисполнении решения суда, требовавшего удалить фильм «Он вам не Димон».
«Теперь я официально обвиняемый», — написал Жданов.
Дело будет рассматривать Тверской районный суд Москвы.
В фильме «Он вам не Димон» Алексей Навальный рассказал, что в августе 2010 года «Соцгоспроект» получил от бизнесмена Алишера Усманова в качестве пожертвования земельный участок и дом на Рублевке стоимостью около пяти млрд рублей.
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