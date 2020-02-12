Директору ФБК Ивану Жданову предъявили обвинения по делу о фильме «Он вам не Димон». Ему грозит до двух лет лишения свободы

12.02.2020, 19:57, Новости дня

Директору Фонда борьбы с коррупцией Ивану Жданову вручили обвинительный акт о неисполнении решения суда, требовавшего удалить фильм «Он вам не Димон».

«Теперь я официально обвиняемый», — написал Жданов.

Дело будет рассматривать Тверской районный суд Москвы.

В фильме «Он вам не Димон» Алексей Навальный рассказал, что в августе 2010 года «Соцгоспроект» получил от бизнесмена Алишера Усманова в качестве пожертвования земельный участок и дом на Рублевке стоимостью около пяти млрд рублей.



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Директору ФБК Ивану Жданову предъявили обвинения по делу о фильме «Он вам не Димон». Ему грозит до двух лет лишения свободы

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