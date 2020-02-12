Мнение: Мы их нашли! Топ-10 заначек Путина! Первая часть!

12.02.2020, 19:55, Разное



Деньги Путина нашли уже столько раз, что можно было бы запустить на Марс не только миллион человек, как обещает Илон Маск, но даже и миллиард, а если приплюсовать к легендам о триллионах Путина не только расследования т.н. «западных СМИ», но и теории наших самых ответственных людей в стране из оппозиции – то сумма получается такая, что можно не что, до Луны, до того самого Марса, а то и до Солнца было бы выложить 100 долларовыми купюрами состояние российского диктатора, но правда ночью – чтобы не сгорели. Однако, не понятно по каким причинам – то ли Путин купил не только ФСБ, но также ФБР, ЦРУ и Интерпол – легенды про сказочное состояние президента России есть, а конфисковать никто не может. Но сегодня мы раскроем страшную правду – куда же Путин спрятал награбленное у российского народа за 20 лет! Вернее, первую ее часть!

И ведь, действительно – куда могли делаться десятки и сотни миллиардов долларов, ведь живем-то как и жили раньше! Ну, подумаешь, чуть лучше – так это потом что нефть подорожала, не более! За 20 лет таких деньжищ мы должны были все по «Аурусу» получить, а он только у Путина (ну, может быть еще у Медведева).

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Счастья вам.