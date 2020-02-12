Украина в Минске призвала РФ выполнить резолюцию ПАСЕ, где Россия признана стороной Минских соглашений – Олифер

12.02.2020, 19:54, Новости дня

Украинская сторона в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе настаивает на выполнение Россией резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы от 30 января 2020 года, где РФ признана стороной Минских соглашений. Об этом в Facebook итогам заседаниия контактной группы 12 февраля заявила пресс-секретарь главы украинской делегации на переговорах, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«В политической подгруппе украинская сторона акцентировала на необходимости выполнения резолюции ПАСЕ от 30 января 2020 года, которая содержит непосредственные требования в адрес РФ: в пункте 4.9 этого документа, в частности, указано важность полного выполнения ею Минских договоренностей, стороной которых является РФ и прекращения военного вторжения и поддержки незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. Подчеркиваем: именно полное прекращение огня, вывод из Донбасса вооруженных формирований и военной техники, восстановление контроля над границей является базовой предпосылкой для начала политического процесса, в том числе – выборов», – написала Олифер.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

5 сентября 2014 года трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ утвердила 12 пунктов Минских соглашений. Под ними поставили свои подписи также тогдашние главари боевиков «ДНР» и «ЛНР».

12 февраля 2015 года были заключены вторые Минские соглашения. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых видов вооружения, мониторинг международных наблюдателей, проведение местных выборов в соответствии с украинским законодательством, амнистию участникам конфликта, освобождение и обмен пленными, доступ гуманитарных миссий для помощи нуждающимся, возвращение Украине контроля над границей, проведение в Украине конституционной реформы в части децентрализации. Требования полностью пока не выполнены. С украинской стороны документ согласовал на то время президент страны Петр Порошенко.