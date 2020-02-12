Десять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Амурской области

12.02.2020, 19:51, Новости дня

В Амурской области с рельсов сошли десять вагонов грузового поезда, сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

«12 февраля 2020 года в 17.50 мск на перегоне Ерофей Павлович – Сегачама Могочинского региона Забайкальской железной дороги произошел сход, по предварительной информации, десяти вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологии нет», – говорится в сообщении на сайте Забайкальской железной дороги.

Для ликвидации последствий происшествия на место направлены восстановительные поезда.

В начале февраля в Италии с рельсов сошел скоростной поезд.