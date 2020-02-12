Боливия остановила совместное с «Росатомом» строительство ядерного центра

12.02.2020, 19:51, Новости дня

Правительство Боливии приняло решение приостановить реализацию совместного с «Росатомом» проекта по строительству ядерного центра, сообщило агентство ядерной энергетики Боливии (ABEN).

«Было приказано приостановить строительство центра ядерных исследований, до тех пор пока парламент и прокуратура не выскажутся по этому вопросу», – передает РИА «Новости» заявление главы ABEN Хуана Альфредо Жордана.

В июне 2018 года сообщалось о скором начале работ по строительству Центра ядерных исследований.

Первые контракты по строительству центра Росатом и Агентство по атомной энергии Боливии подписали в 2016 году.



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Боливия остановила совместное с «Росатомом» строительство ядерного центра

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