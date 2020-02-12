Симоньян пригласила на работу в RT таксиста из видео с буйной пассажиркой

12.02.2020, 19:44, Новости дня

В Сети опубликовано видео с женщиной, которая устроила истерику в такси, требуя довезти ее до места и обзывая водителя. Главред RT Маргарита Симоньян прокомментировала запись, в шутку предложив таксисту, выдержавшему «нападение» пассажирки, работу в своем Twitter.

На видео, опубликованном в Telegram НТВ, женщина кричит на водителя, обзывая его «мразью» и нанося удары. Она требует немедленно отвезти ее на место, предполагает, что таксист «так поступает», потому что она русская, угрожает, что «найдет его».

Водитель не ответил на удары женщины и не стал отвечать ей грубо, только спрашивая, почему она так себя ведет.

Видео прокомментировала Симоньян, оценившая стойкость водителя.

«Уважаемый таксист из этого ролика! Приходите к нам работать! Работа не пыльная — отвечать на комментарии в моем твиттере», – написала она в Telegram.

СМИ сообщают, что истерику в московском такси устроила фитнес-тренер и «Мисс Томск – 2013» Яна Данькова.



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Симоньян пригласила на работу в RT таксиста из видео с буйной пассажиркой

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