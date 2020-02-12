«Образ огурца? Отличная идея!». Жан-Поль Готье прокомментировал стиль эколога Греты Тунберг

12.02.2020, 19:30, Новости дня

67-летний французский модельер Жан-Поль Готье посоветовал бы шведской экоактивистке Грете Тунберг обратить внимание на одежду зеленого или голубого цвета. Об этом модельер рассказал в интервью Ксениим Собчак, опубликованном на ее YouTube-канале.

По словам Готье, создавая образ для шведского эколога, он должен разобраться, что представляет собой ее эго. «Это поможет не допустить ошибок», – объяснил модельер. 

Обсуждая возможный стиль Греты Тунберг, Готье заявил, что «исходя из ее внешности предложил бы экологу самый банальный вариант – одежду в зеленых или голубых тонах».

«Это должно быть что-то естественное», – объяснил он свой выбор. 

На вопрос Собчак о том, может ли это быть «костюм огурца», Готье рассмелся, посчитав эту идею «неплохой».

В свою очередь эпатажный кутюрье заявил, что предложил бы Тунберг еще несколько вариантов – «костюм салата или свеклы». 

Стиль 17-летней экоактивистки Греты Тунберг отличается нарочитой небрежностью. В повседневной жизни эколог предпочитает носить толстовки с капюшонами и свободные трикотажные брюки. Этому стилю Тунберг не изменяет и во время посещения официальных мероприятий. 

После встречи Тунберг с принцем Уэльским Чарльзом в Давосе, журналисты Vanity Fair написали, что «Грета в своей фирменной толстовке с капюшоном и принц в своем элегантном полосатом костюме выглядели довольно странно».

Жан-Поль Готье в 1952 году во Франции. В мире моды Готье снискал славу «революционера», постоянно смещая модные акценты и разрушая стереотипы. Модельер первым начал приглашать на свои показы моделей с нетипичной для подиумов внешностью и параметрами. В январе 2020 года кутюрье заявил о том, что уходит на пенсию. 

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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«Образ огурца? Отличная идея!». Жан-Поль Готье прокомментировал стиль эколога Греты Тунберг

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