Следователь, отмечавший повышение под крики «АУЕ» и «Жизнь ворам», лишился работы

12.02.2020, 19:30, Новости дня

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Тюменского следователя Рафика Аглиуллина уволили после празднования повышения под возгласы "АУЕ" и "Жизнь ворам". Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

Ранее в сети появилось видео, на котором сотрудники МВД, СКР, прокуратуры и суда под криминальные лозунги отмечали новое звание Аглиуллина. По данному факту Следственный комитет организовал служебную проверку. Ее результатом стало увольнение Рафика Аглиуллина из органов по дискредитирующим основаниям, а именно за нарушение присяги сотрудника ведомства.

Пока неизвестно, чем обернется дальнейшее расследование для остальных участников видео.



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Следователь, отмечавший повышение под крики «АУЕ» и «Жизнь ворам», лишился работы

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