Kia сертифицировала 6-местную версию внедорожника Mohave для России

12.02.2020, 19:30, Разное

Представитель южнокорейского автопрома — компания Kia завершила процесс сертификации 6-местной версии внедорожника Mohave для России. В минувшем году производителю одобрили поставку в страну 7-местной вариации данного автомобиля.

Таким образом, Kia Mohave будет представлен на рынке РФ в 2-х вариантах: с конфигурацией посадочных мест «2+2+2» и «2+3+2». Внешне они практически ничем не отличаются, а основные нюансы касаются разной снаряжённой массы и допустимых нагрузок на обе оси. Под капотом внедорожник оснащается турбодизельным V6, генерирующим мощность в 249 «лошадей», работающим «в паре» с 8-ступенчатым «автоматом». По умолчанию в Kia Mohave предусматривается полный привод.

На внутреннем рынке производителя продажи внедорожника начались ещё осенью минувшего года. Вскоре Kia Mohave станет доступным и для российских поклонников бренда, но точная дата начала реализации пока не сообщается.