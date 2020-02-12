Тюменский следователь уволен за лозунги «АУЕ»

12.02.2020, 19:30, Новости дня

Следователь СУ СК по Тюменской области, отмечавший свое повышение по службе с криками «АУЕ», уволен, сообщил Следственный комитет России.

«В настоящее время следователь Аглиуллин уволен из органов Следственного комитета Российской Федерации по дискредитирующим основаниям, а именно за нарушение присяги сотрудника Следственного комитета России», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в Сети появилось видео, на котором сотрудник Следственного комитета по Тюменской области в компании представителей других правоохранительных органов отмечает получение звания майора под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ».

В региональном СУ СК инициировали проверку по этому факту.



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Тюменский следователь уволен за лозунги «АУЕ»

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