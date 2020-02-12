«Вопрос дней». Гончарук сказал, что задержка эвакуации украинцев из Уханя связана с минимизацией рисков

12.02.2020, 19:30, Новости дня

Задержка эвакуации украинцев из китайского Уханя связана с минимизацией рисков проникновения в Украину нового коронавируса. Об этом 12 февраля во время брифинга заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Не знаю откуда информация, что что-то срывается. Мы продолжаем искать возможность провести эвакуацию таким образом, чтобы не создать дополнительных рисков для местного населения. Это главная задача», – сказал премьер.

Он добавил, что пока отрабатываются организационные моменты.

«Как только мы будем на 100% уверены, что эвакуация не нанесет риска проникновения инфекции на территорию Украины и распространения ее здесь, мы буквально мгновенно проведем все необходимые эвакуационные действия. Это вопрос дней. Самолет готов, несколько объектов определены, на которые потенциально может быть осуществлена эвакуация. Готовится схема размещения», – сказал Гончарук.

Есть очень много технических моментов, подчеркнул он.

«Когда они прилетят, у них есть определенные права, которые необходимо обеспечить. Нужно решить вопросы, как организовать обеспечение этих людей, организовать питание, нормальное пребывание», – сказал премьер.

Посольство Украины в Китае сообщало, что эвакуация пройдет 11 февраля, но это пока не произошло.  Минздрав Украины утвердил алгоритм эвакуации украинцев из Уханя.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на конец суток 11 февраля количество жертв нового коронавируса в Китае достигло 1113. Общее число инцифированных составило 44 653 человека, 4740 вылечились и были выписаны из больниц. В тяжелом состоянии находятся 8204 человека.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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«Вопрос дней». Гончарук сказал, что задержка эвакуации украинцев из Уханя связана с минимизацией рисков

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